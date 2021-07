“Me quemé y me duele, conchelalora”: María José Quintanilla muestra herida en su cara en RRSS

María José Quintanilla es muy abierta en sus redes sociales. Es por eso que suele compartir momentos graciosos y otros no tanto. Un ejemplo de lo último es el pequeño accidente que tuvo en su cara.

La cantante y presentadora de televisión mostró a través de sus stories de Instagram que sufrió una quemadura en la parte alta de la frente. Si bien no entregó detalles sobre lo ocurrido, es probable que la fuente de calor que produjo la herida sea una plancha para el pelo. Esto, porque la marca tiene una forma prácticamente uniforme y está en la parte donde comienza la cabellera.

Sea esa o no la razón tras la quemadura, la joven animadora de Mega fue muy honesta al mostrar lo ocurrido en sus redes sociales. En una primera story, publicada en la tarde del martes dice, “Hola. Me quemé ahí, mira. Me quemé y me duele, conchelalora”. Eso sí, la quemadura no es particularmente clara debido a la mala iluminación.

Y ya en un post de esta mañana, María José Quintanilla, quien conduce “La hora de jugar”, mostró cómo va su herida. Lamentablemente para ella, ya se nota una clara quemadura. “Hello. ¿Cómo están esas fuerzas, esas energías? El día está nublado pero en tu interior siempre tiene que salir el sol. Oye, les quiero mostrar el regalito que me hice ayer, miren. La quemadura. Tan pava”, dijo.