Álvaro Salas se convierte en Trending Topic: usuario le recomendó a Natalia Valdebenito tenerlo como referente

La actriz y comediante Natalia Valdebenito acaba de anunciar que presentará el “Sin miedo”, un show grabado en 2019 en el Teatro Caupolicán. Se trata de un espectáculo que mostró en 17 fechas, cerrando en el emblemático lugar. Y ahora se podrá ver online este viernes, sábado y domingo a través de la plataforma Comediaplay. Fue justamente un tuit sobre estas presentaciones online que tiene ahora al humorista Álvaro Salas como Trending Topic.

¿La razón? Natalia Valdebenito escribió un comentario en Twitter y un usuario terminó metiendo a Salas a la conversación.

“Por más mierda que tiren, por más desprecio que expresen a través de sus comentarios en la noticia o en cada nota que sale sobre mi trabajo, a mí no se me mueve un pelo”, escribió la actriz. Y no se quedó sólo eso. “Hoy tengo más fuerza que antes y sobre todo más energía para seguir molestando. Pronto se viene lo nuevo”, cerró Valdebenito.

El usuario de nombre @Gamer4Life_x no estuvo de acuerdo con lo que escribió la comediante y dio su opinión al respecto. “Te debería importar puesto q tu trabajo consiste en hacer reír y debes agradarle a un público. Quizás sólo tienes que eliminar tanta vulgaridad, un poco la grosería. Toma como referencia a Álvaro Salas o a Bombo Fica que son siempre un éxito donde van”.

Y fue este post el que rápidamente llamó la atención en Twitter. Porque rápidamente otros usuarios empezaron a increparlo por poner a Salas como referencia para la actriz. Además, aprovecharon para recordar el éxito que Natalia Valdevenito ha tenido, por ejemplo, preparando especiales de comedia para plataformas internaciones como Netflix.

Si bien tampoco causó gracia el hecho de que se pusiera a Bombo Fica como ejemplo, el grueso de las quejas fue hacia el expresentador del programa de Canal 13 “Viva el lunes”.