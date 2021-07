María José Bello y posible retorno de las “Barcedes” a la TV: “Ya lo han conversado en Mega”

Las “Barcedes”, pareja que las actrices María José Bello y Soledad Cruz interpretaron con gran éxito e impacto en las pantallas de Mega en la teleserie Perdona Nuestros Pecados entre 2017 y 2018, podría regresar a las pantallas.

Así lo dejó entrever una de sus intérpretes, María José Bello, en una entrevista dada al streaming “Reyes del drama”, donde habló de sus proyectos y de sus ganas de volver a darle vida a la pareja de mujeres que dio rienda suelta a su amor en una novela que mostró la discriminación que sufren las minorías sexuales en el país. Una representación que tuvo mayor impacto al ser recreada en la década de los cincuenta.

“Uno tiene algo que cuando sale en la tele tiene menos privacidad, pero con Barcedes, la cagó. Recibimos cartas y regalos de China, Alemania, Portugal, Rusia, Filipinas, Uruguay. ¡Hay gente que ha viajado desde Filipinas a vernos al teatro!”, contó Bello, quien hasta el día de hoy valora el haber interpretado a Bárbara Román, una profesora casada que se niega a tener hijos con su esposo y que en el transcurso de la novela vive un intenso romance con Mercedes Möller (Soledad Cruz).

“Con Soledad enganchamos súper bien, buena compañera. Todo esto es gracias a la Sole, al equipo. Barcedes resultó así por nosotros. Me encantaría un spin off de Barcedes, hasta ya lo han conversado en Mega”, cuenta la actriz, quien no descarta la opción de ver nuevamente a la pareja en otro proyecto televisivo de la estación privada.

“Es importante seguir plasmando estos temas. A mí me dio lata que sea tan tema, que me pregunten tanto que significaba personificar a una lesbiana. Que heavy que sea tema, ojalá que algún día ni siquiera lo hablemos. Fue increíble, una muy linda experiencia. Le pusimos mucho amor al personaje”, prosiguió Bello, que por estos días se presenta en la obra “Amiga date cuenta”.

El fenómeno que podría traer de regreso a las “Barcedes”, asegura la actriz, está en una realidad aún estigmatizada en Chile. “Nos contaban historias heavys que no podían contarles a sus familias porque sus mamás no las iban a aceptar. Es lo más heavy que los papás no te acepten. Yo a mis hijos les pregunto si les gusta un niño o una niña, por si acaso. Por que no quiero que sientan que hay algo que no corresponde. Si quieren usar maquillaje, se los pongo. No hago ningún juicio. Hay muchas personas, chiquillas de 15 o 16 que no pueden contarle a sus familias”.