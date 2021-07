Romance internacional: Yamila Reyna recibe serenata en Colombia como regalo de Diego Sánchez

No hay fronteras en el romance entre Yamila Reyna y Diego Sánchez. O eso está intentando conseguir la pareja. Esto, luego de que la actriz e influencer fuera sorprendida por el futbolista con nada menos que una serenata. Algo que no tendría nada de especial si ella no estuviera en Colombia.

Pues cabe recordar que en estos días la pareja está separada debido a que Reyna está fuera del país, específicamente en la ciudad de Bogotá, grabando el programa de Canal 13 “MasterChef Celebrity”.

Esta sorpresa fue coordinada por el arquero del equipo Unión Española con ayuda de la también actriz Begoña Basauri, quién es otra de las participantes del programa de cocina. Yamila Reyna mostró un video de lo ocurrido afuera del hotel donde aloja en Bogotá en sus redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram que escribió “Me llegó una serenata. Gracias por tanto amor @diego13_sanchez”, en una de sus stories. Gracias a que Basauri hizo un registro de este particular espectáculo musical a “domicilio”, Reyna mostró compartió lo ocurrido.

“Esto no es un #tbt”, escribió en referencia al hashtag que se usa para destacar historias pasadas. Y agregó: “Esto pasó apenas anoche, en la puerta del hotel en complicidad de la @basauri con @diego13_sanchez me sorprendió esta hermosa serenta!”.

Eso no fue todo. “Perdón la pinta pero quería compartir este romántico y bonito momento a ver si se contagian más hombres por ahí! Gracias”, cerró. Un punto comentado es que la joven estaba usando la polera de fútbol de su pololo, indumentaria que ocupa cada noche par dormir.