Monserrat Álvarez: “Me da lata que programas como Bienvenidos no friegan por los conductores”

Aunque por estos días disfruta de los elogios por el éxito del matinal Contigo en CHV, Monserrat Álvarez no olvida su pasado en la estación de Andrónico Luksic, donde ayer se pronunció respecto del anuncio que Canal 13 hizo por el término de Bienvenidos.

La conductora del espacio de Chilevisión fue entrevistada por Francisca García-Huidobro en el Live de Noches Velvet y ahí mostró su tristeza por el final del espacio del 13.

“Me sorprendió, pero lo que más me sorprendió es que hayan anunciado eso y que el programa siga al aire por tres meses. Yo creo que eso es súper malo. No tienen porqué hacerle eso a los equipos”, dijo la periodista, quien criticó la medida de mantener el programa por tantos meses, con lo que ello implica para un equipo de trabajo que no sabe mucho respecto de su futuro en el canal del empresario minero y bancario.

“Entonces aquí qué va a pasar con un programa que sabe que tiene tres meses al aire todavía, al parecer, pero que se van a tener que ir todos. Yo creo que eso es bien insostenible”, aseguró Monserrat.

Las críticas del rostro de CHV al trágico desenlace del matinal de Canal 13 fueron más allá del equipo que está delante y detrás de pantalla, que según ella, poco tuvo que ver en la decisión final. “A mí lo que me da lata es que los programas como el Bienvenidos no friegan por los conductores”.

“Aquí hay una cuestión que es súper triste. Yo era del 13, pero la inestabilidad, la cantidad de jefes que han pasado, el ambiente laboral (…) el que llega a un equipo, que después lo echan y luego lo vuelven a contratar (…) oye, si la gente y los equipos de trabajo no son piezas de ajedrez, que se puedan echar y contratar. Me carga esa lógica de que cuando queda una ‘cagada’, siempre hay que echar a alguien como una señal. Si al final eso no sirve de nada, si no ‘hacís’ un control de calidad de tus contenidos. Eso es más constructivo”, afirmó Álvarez, quien criticó el poco conocimiento de la industria televisiva de los quienes toman las decisiones hoy en día en el excanal católico.

“Me impresiona la falta de conocimiento que hay de cómo se manejan los grupos, de cómo un programa exitoso se basa en estabilidad de los grupos, que la gente se sienta cómoda, en que la gente se sienta que se puede realizar y se sienta apoyada de que si hay un ‘cagazo’ no te van a mandar ‘cagando’ para afuera”.