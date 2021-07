Prima de Nayara Vit afirma que hubo peleas y gritos antes de su muerte

Una prima de Nayara Vit reveló que antes de la muerte de la modelo hubo violencia. Nayara Vit, una modelo brasileña de 33 años, falleció la semana pasada cuando cayó desde el piso 12 de un edificio. Sin embargo, la familia rechaza que se trate de un suicidio.

En una conversación con el matinal Bienvenidos de Canal 13, una prima de Nayara Vit, Flavia Puga dijo que “nosotros tenemos muchas dudas. Nayara nunca tuvo intentos de suicidio. No tenía trastornos depresivos. No vemos motivos para el suicidio”, señaló Puga.

Nayara Vit vivía hace 16 años en Chile y en 2015 trabajó como panelista del programa Toc Show en TV+, con Juan Carlos Valdivia. Vit era gitana, de padre libanés y madre española, y estaba dedicada a temas de deporte. En uno de sus últimos posteos en Instagram aparece en su cumpleaños, junto a su hija y su actual pareja.

“Rodrigo (del Valle) dice que ella pasó corriendo y se lanzó desde el décimo segundo piso. Sabemos que ésa no es la verdad. Queremos que esto sea investigado y esclarecido”, sostuvo la prima de Nayara Vit. Durante su reportaje, en Bienvenidos se indicó también que la noche de su muerte Nayara Vit salió a cenar con su pareja y que ahí comenzó una discusión.

A eso, la prima añadió que “nosotros fuimos informados de la muerte de Nayara por Óscar, exmarido de Nayara y padre de su hija de cuatro años. Alrededor de la 1 de la madrugada del jueves. Luego, el padre de Nayara intentó hablar innumerables veces con Rodrigo del Valle, la actual pareja de Nayara, para averiguar qué había sucedido”, dijo.

Flavia Puga dijo que al final el padre de Nayara se comunicó con la pareja de ella. “Después de 30 minutos, Rodrigo dijo que él no había podido evitar la muerte. La niñera, que dormía con la hija en el mismo departamento donde pasó todo, dijo que escuchó gritos y romperse un macetero con una planta, antes de que todo pasara. Nosotros acá estamos muy angustiados, desesperados. Tenemos certeza de que mi prima no se suicidó. Mi prima no tenía depresión, no tomaba remedios para la depresión”.

A esto, se añade que el primo de Nayara, el periodista Sergio Henrique Puga, exigió una investigación rigurosa en el caso. Según publicó “Te Caché”, él sostuvo que “la última persona que se suicidaría es Nayara. Había hablado con su madre horas antes de pedirle a su madre que la visitara y, por la tarde, también dijo que estaba emocionada con el regreso de los gimnasios, porque podría a entrenar. No culpamos a nadie, ni siquiera tenemos pruebas de eso, pero queremos saber qué pasó”, dijo.