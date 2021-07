Romina Richi reconoce relación con Gonzalo Valenzuela: “Es un amigo con derechos”

Finalmente, los rumores que había en Argentina respecto de la relación que tendrían el actor chileno Gonzalo Valenzuela y la transandina Romina Richi, fueron confirmados luego que la propia actriz confirmara ayer que el nacional “es un amigo con derechos”.

En la previa a su participación en el programa “La Academia”, Richi acabó con todas las especulaciones por su estado sentimental con Valenzuela, quien hace unos meses había finalizado su relación con la actriz chilena María Gracia Omegna.

“No estoy enamorada. Tengo amigos que amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos. Son amigos que tengo hace años”, reveló Richi en una entrevista que rápidamente se decantó hacia su situación amorosa con el chileno.

“¿Con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? ¿Es una amistad con derechos?”, le preguntó una de las conductoras del espacio, a la que Richi respondió con un categórico: “¡Sí! Obvio. Hace mil, hace mucho”.

En ese momento fue que los periodistas le insistieron en la naturaleza de su relación con el nacional, aclaró que no se han proyectado demasiado “porque está bien así. No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. Es un amigo con derechos (…)”.

“Es un amigo. ¿Ustedes qué quieren saber, si cog (…)? ¡Tanta vuelta! Somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro, y si eventualmente puede pasar algo, pasa. ¿Por qué hay que investigar tanto? ¿Tienen relaciones sexuales o no?”, finalizó.