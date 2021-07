Coté López sorprende con foto de desnudo total en Instagram

Coté López vive un gran momento profesional. Porque la influencer, modelo y mujer de negocios lanzó sus líneas de maquillaje y de ropa activa con gran éxito. Además, será jurado de un espacio de Canal 13. No es raro, entonces que esté apareciendo en medios y que, por ejemplo, sea portada de la revista SML.

Eso sí, además de aparecer en la primera página de la publicación, López realizó una osada sesión de fotos que incluye un desnudo total. Eso sí, se tomaron todos los resguardos para que, dentro de todo, la imagen no mostrara más de la cuenta. De esa manera, la fotografía incluso pudo pasar los filtros de Instagram, red social donde la influencer compartió imágenes y algunas impresiones del proceso.

“Llegué al estudio, se sienta @nachonal a mi lado y me dice ‘Coté, ¿sabías que las fotos son desnuda?’ Y yo me reí fuerte hasta agregué un: ‘Ay, que eres chistoso’. Pero él no se rió… No dijo nada. Entonces descubrí que era EN SERIO, jajajajajaja. He aquí las fotos, un grande @nachonal y todos en @revistasml”, contó.

Y siguió. “Sé que me harán una pregunta que siempre recibo en Chile cuando salgo con menos ropa en una foto: ‘¿y Luis no te dice nada?’ Jajajaja, NOOOO. No me dice nada… De hecho, no me habla desde el día que hice las fotos. BROMAAAAAA”, dijo entre emoticones de risa. “En la entrevista hablé de esto… Luis se fue a los 16 años a jugar a Europa por lo que más de la mitad de su vida la pasó allá… No tiene el machismo que existe aún aquí… Sólo me dice que me veo hermosa. La verdad creo que solo aquí en Chile alguien podría ‘mal ver’ un desnudo… Entonces, por eso yo me negué rotundamente inmediatamente a hacerlo!!!! Jajajajjaa”, agregó.

Eso no fue todo, pues Coté Lopez siguió dando detalles. “Por otro motivo más que amé estas fotos fue porque cuando llegué me dijeron las fotos más lindas que tienes en tu insta son las sin maquillajes. Fue algo súper diferente a lo que acostumbraba en estudio… hacer algo tan natural fue raro @marcelobhanu se encargó de eso y me encantó. @nachonal encantada de @nataliasch Aunque hubo poca ropa amé todo”.

“Me emocionó leer esa parte de la entrevista, sobre todo viniendo de una periodista a la que veía por primera vez”, “, comentó la influencer sobre un extracto que habla de su energía. “Fue muy lindo, gracias, fue un ‘todo’ lindo gracias. Y de verdad GRACIAS a todos los que me siguen. A veces me da miedo que suene falso o ‘chupapi’ pero lo digo de corazón. Gracias por ser como son… Y sobre todo gracias por todo lo que me ( nos) entregan a diario”.