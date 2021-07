Hermano de Nayara Vit descarta suicidio: “Ella estaba muy feliz”

El hermano de Nayara Vit, la modelo brasileña que falleció la semana pasada al caer desde un balcón en Las Condes, dijo que su familia quiere esclarecer las circunstancias de su muerte. La expanelista de Toc Show cayó desde el piso 12 del departamento donde vivía con su pareja y su hija.

En el programa “Hola Chile” de La Red, Gabriel Vit dijo que “Nayara estaba muy bien. Dos horas antes de su muerte conversó con mi madre por teléfono”, sostuvo. “Nos contó que estaba muy feliz, que su academia estaba empezando a funcionar”, añadió el hermano de la modelo desde Brasil.

Además, el hermano aseguró que Nayara Vit les había comentado que venía de regreso de la casa de un amigo y junto con su pareja habían ido a comer a un restaurant. Además, contó que su hija estaba durmiendo.

Y en cuanto a la pareja de Nayara, el hermano dijo que nunca conversó con él, y debido a que llevaban seis meses, lo conocían muy poco. “Hemos intentado hablar con la nueva pareja, 3 ó 5 veces, pero no lo hemos conseguido”, dijo. Añadió que quiere viajar a Chile a buscar el cuerpo de la modelo. No obstante, no han podido porque las fronteras están cerradas.