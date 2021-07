Antonella Ríos recordó una escena sin ropa con Jorge Zabaleta

La actriz Antonella Ríos contó un episodio desconocido de su carrera como actriz: la vez que estuvo en una cama sin nada de ropa con el actor Jorge Zabaleta. Antonella Ríos relató lo que le pasó ahora en su papel de panelista de Me Late Prime, en el canal TV+. Ahí reemplaza temporalmente a Pamela Díaz.

Según reveló Glamorama, el episodio fue en la teleserie Hippie, de Canal 13, en 2003. “En la primera escena me dicen ‘tienes que sacarte todo y con Jorge Zabaleta meterte a la cama’. Y yo así ‘¡guá!’. Venía entrando y para mí Jorge Zabaleta era el máximo mino. En esa época sobre todo”, dijo Antonella Ríos, al panel que componían Daniel Fuenzalida, Andrés Caniulef y Sergio Rojas.

“En Machos yo le decía ‘tú eres como Tom Cruise’, y después llegó a ser un personaje más importante. Igual yo me jacto un poco para sacar pica”, dijo la actriz. “Una camita sin nada, con mis vergüenzas y ahí estábamos. Nerviosa, no quería tener olores ni tiritar, para que no se notara que estaba nerviosa. Yo estaba nerviosa porque lo encuentro mino”, insistió.

Además, dijo que “Jorge fue una de las personas que me ayudó a entender cómo funcionaba el sistema, porque yo como actriz de teatro, danza teatro, hice una película, que es un lenguaje. Entonces me decía ‘tienes que ver la cámara de reojo’, me coacheaba mucho y ahí empecé a entender, a quererlo y a tenerle mucha buena porque fue muy buen compañero”, dijo.