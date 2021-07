Neme reveló que le hacen la ley del hielo en prensa de Mega y Repenning lo increpó

Estuvo movido el fin de semana para el área de prensa de Mega. Y eso no fue sólo porque las primarias presidenciales tuvieron trabajando a todo el equipo. Porque además de eso, José Antonio Neme hizo una impresionante revelación: aseguró que le hacen la ley del hielo.

Los dichos ocurrieron cuando el periodista estaba en medio de un enlace con Rodrigo Sepúlveda este domingo. “Eres uno de los pocos que no me hace la ley del hielo en ese departamento de prensa”, aseguró.

Tras eso, sus colegas Priscilla Vargas y José Luis Repenning lo encararon. “Jose, ¿quién te hace la ley del hielo aquí en el departamento de prensa?”, preguntó Vargas.

Y Repenning agregó: “Quedé sorprendido hoy día en la mañana”

A eso, el experiodista de La Red, contestó: “Bueno, a ti no, porque no te he visto desde que volví”.

Repenning bromeó diciendo: “Pero si no has venido a saludar”.

El tema no quedó ahí, porque este lunes volvió a tocar el tema en “Mucho Gusto” cuando Simón Oliveros consultó del tema. Fue ahí que Neme contó que el tema de la ley del hielo es algo difícil para él pues la vivió en el colegio y también en la universidad viví la ley del hielo. Pero dijo que esto lo llevó a reflexionar. “Ahora me estoy preguntando ¿por qué he vivido toda mi vida la Ley del hielo?. Ya es una autocrítica”.

Volviendo al tema de lo ocurrido el domingo, dijo: “Ayer fui increpado, por José Luis Repenning. Se armó de valor y me increpó”. Y agregó “Tengo que reconocer que, yo que tengo un carácter fuerte, me desarmó, me desestructuró. No supe cómo salir de ese lugar. No supe qué decirle”.

“Lo único que se ocurrió decirle… hagamos un asado de desagravio, donde yo pago la carne”, dijo. Y fue más allá. “Tú que me estás mirando Repenning, yo me comprometo, en una actitud de buena onda. Dejemos atrás los temores”.

Ya más adelante, Neme contó que ha estado especialmente sensible y por ello está usando un cuarzo rosado que le ayude a canalizar su energía.

“Yo con el departamento de prensa tengo una relación que hay que reconstituir, porque a mí me echaron de ahí. Es como cuando la polola o el pololo termina contigo, ¿qué haces? Tu odias al ex una rato”, dijo.

Oliveros dijo que eso no le ocurre siempre. “Si habló mal de mí sí, sino no”, explicó.

Pero Neme se sinceró: “Yo a mis ex siempre los odio, porque son ex, después de años uno reconstruye la relación, buena onda, amigos y todo… Pero al principio hay resentimiento, hay rencor”.