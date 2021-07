José Luis Repenning contó de la complicidad que mantiene con Priscilla Vargas en Mega

José Luis Repenning y Priscilla Vargas han sido estas últimas semanas el foco de atención de los medios de farándula luego que Diana Bolocco abriera la puerta a un posible romance entre ambos periodistas en el Mucho Gusto.

Una bomba que, tanto Vargas como Repenning, han salido a desmentir, pero que igual les ha reportado una mayor audiencia en su espacio de noticias matinales, donde ambos han mostrado una sintonía que les ha permitido hacer del “Meganoticias Amanece” un noticiario más lúdico.

“Con Priscilla Vargas somos amigos hace tanto tiempo que me sale natural. Cuando yo la reto o ella me reta, te juro que es ciento por ciento real, no hay nada forzado”, reconoció Repenning en entrevista con TiempoX de encancha.cl, donde aseguró que junto a la periodista “lo pasamos super bien porque, en realidad, decidimos llevar a la gente, a nosotros, al equipo, con alegría, con entretención; sin pasar a ser chabacano o pasado para la punta ni restarle seriedad a lo que corresponde”.

Esta nueva faceta la reconoce el propio periodista, quien dice que su pasado en el noticiario central de Mega lo mostró más serio. “Es probable que quizá cuando estaba en el (noticiero) central no tenía estos espacios para ser un poco más yo. No lo hacemos forzado, tratamos de ser como somos no más”, afirmó el comunicador que participará en el estelar “The Covers”.

“Yo creo que va mucho en la complicidad, en la cercanía y en la amistad que tengo con Pri, porque se nos da de forma natural, y al equipo en general. Son gente joven, los editores no son graves, el director es cómplice”, prosiguió Repenning, que sólo tiene palabras de agradecimiento a su compañera de espacio por aportar al crecimiento del noticiario matinal de Mega.

“Ha sido súper positivo y eso nos tiene super contentos. Es impresionante que de repente a las 6 de la mañana estamos en 4 puntos, cuando hay matinales que ni a las 12 del día están en eso. A la gente le encanta porque se levanta con alegría, de manera positiva”, finalizó.