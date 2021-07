“Mucho sexo cibernético”: Yamila Reyna cuenta su receta para mantener su relación con Diego Sánchez

Parece que las serenatas románticas no son suficientes para mantener las relaciones a larga distancia y que hay que buscar otras maneras que ayuden. Ese es al menos el caso de Yamila Reyna y Diego Sánchez, quienes llevan algunas semanas separados debido a que ella está en Colombia grabando para la nueva temporada de “MasterChef Celebrity” y él en Chile.

Sobre eso y su eventual matrimonio conversó la actriz con Mariela Montero durante un Live que comenzó tocando sobre si efectivamente se va a casar.

“Yo que sé. Mi vida es como MasterChef, todo puede pasar”, dijo Reyna. Cabe recordar que la relación entre ambos ha sido fulminante. Anunciaron su compromiso tras apenas cinco meses de relación.

Montero siguió con el tema y consultó: “¿Pero te gustaría a ti personalmente (casarte) a estas alturas de la vida?”. La respuesta fue afirmativa e incluso la también comediante dijo que no teme al compromiso.

“A mí lo único que me puede asustar hoy por hoy es la muerte, nada más. Me caso, me funciona; si no me funciona me separo. O sea no voy a hacer la primera ni la última”, dijo. Y agregó: “Pero las historias bonitas o los momentos bonitos de la vida hay que vivirlos. Después vas a ser una vieja de mierda, ‘qué pelotuda, cómo no me casé con este hueón'”.

Luego, Montero preguntó por Sánchez y Yamila Reyna contestó: “Está súper bien, está empezando un nuevo camino que no lo voy a contar hasta que él lo cuente. Aprendiendo de los errores que cometió, así que bien, mucho mejor”.

Y luego la pregunta fue sobre la pareja. “La distancia es difícil, te extrañas. Por ahí él está con más tiempo que yo. Yo grabo todo el día, entonces nunca estoy conectada, porque nosotros llegamos al canal y nos sacan los celulares. No tengo contacto con nadie hasta que termino de grabar. Ahí se hace un poco más difícil. Pero bueno, mucho sexo cibernético, así se mantiene”.