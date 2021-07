“Milf”: Acusan de racismo a Claudia Conserva por comentario en vivo

El contar una enternecedora historia en “Milf” no terminó muy bien para Claudia Conserva este martes en la tarde. Es más, en redes sociales la terminaron tildando de racista.

Esto ocurrió cuando Conserva y compañía contaron lo ocurrido con Martha Tucker, una mujer que en 1952 no se pudo probar un vestido de novia. La razón fue que, en ese entonces, las leyes en Alabama eran tan racistas que no permitían a los afroamericanos hacer las mismas y cotidianas cosas que a los blancos.

Si bien esta historia tuvo un final feliz, a sus 92 años Martha se probó dos vestidos, no ocurrió lo mismo en “Milf”.

“Es una señora de color y ella es negra, linda, preciosa, se iba a casar en el año 52, y fíjate que el tema del racismo en esa época en Estados Unidos era heavy y nunca la dejaron a entrar a una tienda donde vendían el vestido que ella quería ponerse para su boda”, dijo la animadora.

La explicación de Claudia Conserva

Este modo de hablar del tono de piel de la mujer generó críticas instantáneas en redes sociales. Tanto así, que Claudia Conserva optó por explicar al aire que no hubo mala intención.

“No sé si en Instagram o en Twitter, no sé, que hinchan que le dicen de color a los… ¿cómo se dice? Es como que yo me ofendería que me dijeran blanca, clara”, dijo.

Y agregó: “Yo te prometo que dije gente de color y entonces ah… después uno dice negro y empiezan ‘Oh, le dijo negro’’, entonces no sé”.

Pero eso no fue suficiente. Pues Conserva siguió comentando. “Lo hago muy desde la igualdad. Es como si me ofendiera que me dijeran blanca, amarilla o rosada, como que no es tema, pero hay gente que sí repara, entonces que nos diga cómo se dice”.

Tras eso, agregó. “Las nuevas generaciones me gustan porque son súper estrictas y no te dejan pasar una en, las formas de referirse, no sólo a personas de color o afrodescendientes, sino también a personas con un montón de situaciones. Tenemos que ir aprendiendo y educándonos entre todos”.