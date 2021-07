Mario Velasco revela su visceral reacción al ser diagnosticado de cáncer: “Yo me desmayé”

El martes en la noche, una mala noticia se supo durante la emisión de “Yo Soy”. Nicolás Cid, el ganador de la última temporada con su imitación de Steve Perry, abandonó “Yo Soy All Stars”. La razón para ello es que padece cáncer y debe tratarse. Esto generó muestras de empatía tanto fuera como dentro del programa de talentos de CHV e incluso una revelación. Un ejemplo es lo que contó Mario Velasco en “Zona de estrellas”.

El comunicador estaba hablando sobre la noticia de Cid en el espacio de Zona Latina y relató su experiencia. “Es un momento complicado para cualquier ser humano. Lo digo con conocimiento de causa. Cuando uno escucha esa palabra se vienen hartas cosas a la cabeza. Yo me desmayé, compadre, cuando me dijeron en la consulta del doctor”, contó.

Sobre el diagnóstico, explicó que padeció melanoma: cáncer a la piel. “Fue un lunar que… es un poco lo que tuvo la Javi Suárez, pero (a ella) se le complicó”.

Luego de esta revelación, Mario Velasco contó que fue a sacarse un lunar en la pantorrilla que tenía desde su nacimiento. Su expareja, Carolina Mestrovic, fue quien le recomendó que revisara el lunar, pues tiene un color extraño y una mancha en el centro.

Tras la extracción del lunar y su respectiva biopsia, lo llamaron de la clínica para que le dieran los resultados. “Cuando voy a la doctora, me dice ‘Te tengo buenas, pero malas (noticias)'”. Esto fue, según explicó porque los melanomas son cánceres muy agresivos, pero en su caso no había llegado al torrente sanguíneo.

“Es la única vez que me he desmayado en mi vida”, aseguró el hombre de televisión y agregó. “La palabra es ruda de por sí. Uno no se lo espera”.

Además, aprovechó de hacer una crítica al sistema de salud, porque en casos como este se hace difícil concentrarse completamente en los tratamientos médicos debido el alto costo que tienen. Y agregó sobre estas enfermedades: “Es importante y clave pillarlas a tiempo”.