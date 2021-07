Helhue hablar tras salida del “Discípulo…”: “Nos dieron un almuerzo paupérrimo”

Helhue Sukni, la abogada, dio esta viernes 23 su versión de cómo fueron las cosas en el capítulo de “El Discípulo del Chef”. Ella quedó eliminada en el episodio debut, luego de que su equipo, liderado por el italiano Ennio Carota, perdió en el desempate final.

La abogada dijo en su Instagram que ella el primer día de grabación quedó “chata” y por eso se fue sorpresivamente, apenas terminó la primera ronda de competencias. A eso le sumó que siempre estaba pendiente del celular, porque tenía que ocuparse de sus clientes, ahora que todo tiene que hacerlo de forma remota.

Pero además cuestionó no sólo los tiempos de grabación, sino las condiciones en que eso se hizo, sin sillas donde sentarse por varias horas, con un almuerzo que calificó de “paupérrimo” y en un lugar donde ella dijo sintió mucho frío porque no había calefacción.

Increíblemente, Helhue Sukni dijo que volverá para el repechaje.

“Estaba chata porque la huevá se supone que empezaba un día lunes a las 8 de la mañana. Íbamos a salir a las 6 de la tarde y eran las 9.15. Por eso me vino la locura y le escribí a la productora. ‘Pídeme un taxi porque me quiero devolver a mi casa, porque ya es muy tarde’. Porque ya llevábamos mucho rato. Igual me arranqué a hacer audiencias, y debo agradecer al equipo porque los 17 famosos me esperaron a mí”, dijo.

A eso añadió que “todo lo que vieron, que duró dos horas, lo hicimos en dos días. De las 8 a las 9.30 y al día siguiente de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cómo no iba a estar con el caracho largo?”, se preguntó. “Más encima me pusieron una audiencia no programada. Igual, estaba como chata y como enojá. Entre el maquillaje y el peinado, y la pasarela culiá, estuvimos cuatro horas para esa pasarela”, dijo.

Y de nuevo reveló que “eso que me veían que yo corría pacá, corría pallá, ¡mentira! Porque los huevones nos daban todo el tiempo del mundo para cocinar”.

Helhue y más críticas

Además, sobre los platos en que participó dijo que “nos dijeron que teníamos que cocinar platos chilenos… si el chef te dice a ti qué plato tenís que hacer, tiene que decir qué ingredientes le poní, po. ¿Qué ingredientes le puse yo? Me dijo póngale papa, zapallo y la huevá”, añadió.

Entonces cuestionó a quien le evaluó su comida. “El catador que había, que no lo había visto ni en pelea de perros, dijo que nunca había visto una cazuela sin porotos verdes. Yo tampoco, porque la cazuela no es con porotos verdes. Me faltó echarle fideos cabello de ángel y a lo mejor, no sé, arroz. Eso no le eché. A mí se me ocurrió echarle choclo. Pero ahí el que me tendría que dar instrucciones es el chef. Entonces ahí ya me tenía caliente”, explicó.

Luego explicó por qué la mostraron comiéndose los ingredientes. “Muchos me pelan. ‘Uy, la tía Helhue estaba comiendo’. Y qué importa. Si el almuerzo que nos dieron fue paupérrimo. Que venga Chilevisión a demandar. Si nos dieron una cajita de plástico, de cartón. Yo elegí un pedazo de pollo sin sabor a nada. Terminé cagá de hambre. Entonces por eso aprovecho de comer cuando estaba haciendo la cazuela”.

El equipo perdedor

Además, explicó que “si mi equipo no ganó, no es culpa mía. No me vengan a echar la culpa a mí porque andaba con el celular. Mi problema es que yo soy abogada primero y después hija, mamá. Por tanto, tenía que estar pendiente de mis clientes. No podía no contestarles. La tía Helhue no hace cárceles ahora. Antes cuando estábamos presencial uno alegaba a un imputado y la familia estaba ahí y los huevones quedaban conformes. Todo se hace ahora a través del teléfono”.

Se explicó diciendo que “no estoy para perder dos días. Entonces, ustedes dirá, ¿por qué esta huevona se metió al programa si iba a perder dos días? Cuando empezó la grabación a las 3, cuando cociné los animales exóticos, también se supone que íbamos a cocinar de 3 a 7 y ya eran las 10 y todavía no me iba. Y más encima, si quieren me demandan los de Chilevisión, no tenían sillas para sentarnos. No nos tenían calefacción. ¿Cachan lo que es Machasa? Una huevá gigantesca, un frío que les encargo. Una huevá atroz. Me recagué de frío. Me veía más gorda porque tenía como tres chalecos”.

Sin embargo, también cuestionó el método de enseñanza. “Los discípulos somos los que se supone que tenemos que aprender del maestro. Pero ahí me gusta aprender de otra forma. Ustedes conocen a la tía, la tía está loca. Si me quieren, me quieren los huevones. Yo soy así y represento lo que siento”.

A pesar de eso, dijo que el programa “fue un éxito, con un peak enorme, pero no me vieron más. Vuelvo al repechaje. Tengo que estar de 3 de la tarde a las 8. Ojalá que ahora los huevones pongan estufa porque te recagai de frío. Vieran las patas helás. Yo que uso pantys y calcetines me cagué de frío”.