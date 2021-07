Helhue y sus celulares fueron los primeros eliminados de Discípulo del Chef

Helhue Sukni, la abogada defensora, fue la primera eliminada de Discípulo del Chef de Chilevisión. Su equipo, liderado por Ennio Carota, perdió en la ronda de desempate y eso dejó al chef en condiciones de eliminar a alguien. Tuvo que decidir entre Constanza Ríos, la hija de Chino Ríos, y la abogada. Se inclinó rápido la balanza.

Pero Helhue hizo “méritos” durante todo el capítulo. Desde el comienzo, cuando tuvieron que preparar la primera ronda de platos, con comida chilena. Ella quedó disgustada por no haber ganado y decidió retirarse del salón. De manera intempestiva le dijo a Carota que se iba. El italiano no lo vio venir, aparentemente.

Te extrañaremos Helhue 🥺🍴 La abogada se convierte en la primera eliminada de El Discípulo del Chef ❎ #DiscípuloGranEstreno pic.twitter.com/dULCmxsTSY — Chilevisión (@chilevision) July 23, 2021

Y luego vino la parte en que Helhue se puso a contestar llamadas de alguno de sus varios celulares mientras se suponía que estaba preparando carne exótica con la hija de Marcelo Ríos. Ahí el chef italiano la encaró, hasta se le salió un “huevada” para que ella le tomara atención.

Pero Helhue le contestó varias veces que a ella no le gustaba que la mandaran. De hecho, cuando todo había partido no le gustó que le dijeran que tenía que poner un papel debajo de la tabla para cortar carne, de modo que mientras usaba el cuchillo la porción no se le fuera a deslizar.

Helhue y la explicación

En sus palabras de justificación, Carota dijo que en la competencia se requería “actitud y compromiso. Hay situaciones donde alguien tiene ganas, pero también hay gente que demuestra lo contrario. En esto para mí es muy importante el compromiso. Tengo súper claro quién va a dejar el discípulo el chet. Mi primera eliminada va a ser Helhue”, señaló.

Y entonces ella dijo “no vine en son de competencia. Yo estoy con mi cabeza en otro lado”. En todo caso no quedaron enojados, porque Helhue le dijo que podía ir a comer a su casa, comida árabe, que a ella le gusta con pimienta. “Presumía que me iban a echar. Soy revoltosa, desordenada, rebelde. Parece que eso lo percibió don y por eso me viró”, dijo al final.