Julio César leseó a diputado UDI: “Tiene look de reportero ABC1, quizás de Bienvenidos”

Julio César Rodríguez aprovechó un comentario del diputado UDI Guillermo Ramírez para devolverle una broma en Contigo en la Mañana de Chilevisión. Ocurrió este viernes 23, a propósito del lanzamiento de la campaña para ser Presidenta de la senadora DC Yasna Provoste.

De todos los panelistas que tenía convidados para hablar del tema, Ramírez fue el único que apareció de pie y con un micrófono de Chilevisión, parecido al despacho de cualquier reportero de matinal. De hecho, él mismo lo hizo notar cuando le dieron la palabra.

Y JC no dejó pasar el alcance, aunque le dijo que más bien parecía reportero de un matinal de la competencia, el Bienvenidos de Canal 13, porque su look era demasiado ABC1. Claro que a continuación le insistió en que se trataba de una broma. Aunque JC volvió al tema otras veces en el programa.

El diálogo fue así:

Julio César Rodríguez: Vamos a arrancar con Guillermo, ¿qué le parece la inminente proclamación presidencial de Yasna Provoste? ¿Es un peligro para Sebastián Sichel?

Guillermo Ramírez: Buenos días, Julio César. Aquí me ves, parezco reportero de Contigo en la Mañana, con este micrófono que me plantaron. ¿Me veo bien o no?

JC: Sí, se ve bien. Por lo menos tiene el look. ABC1 sí. Quizás de Bienvenidos.

GM: Ya me están echando del canal. En mi primer día de trabajo.

JC: Dele no más. Era una bromita.

GM: A mí Julio César me parece muy bien que haya muchos candidatos, que haya una sana competencia. La competencia es muy importante en política. Mientras competencia haya más debate de ideas hay. Me parece muy positivo que ella lance su candidatura. Aquí lo importante es el cómo. Espero y creo que así va a ser, espero que esto sea a través de primarias.

En el panel del matinal también estaba el diputado DC Matías Walker. Así que aprovechando el tono de Guillermo Ramírez, le lanzó las ideas que éste había dicho al parlamentario DC, pero de nuevo volviendo a la broma del reportero de matinal.

JC: ¿Qué le contesta Matías Walker a nuestro reportero incisivo, dejándole una pregunta en bandeja.

Y luego JC volvió de nuevo al tema. Una vez que terminó con la ronda de panelistas y mientras la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) le decía “no me hagas hablar más” de Yasna Provoste, él le dijo que “no, si no estoy haciendo eso. Para hablar mal de Yasna Provoste está Guillermo Ramírez… era una broma”.