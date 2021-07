“Zafrada” reaparece en TV y genera ola de ternura en “El discípulo del chef”

Nada menos que 18 son los famosos que participan en “El discípulo del chef” de CHV. Pero uno de ellos se tomó el corazón de los televidentes en su debut, según se pudo ver en redes sociales. Y él fue Víctor Díaz, el niño que se hizo conocido en Chile como “Zafrada” para el 27F.

Pues bien, ya como adulto, el joven estudiante de ingeniería agrónoma generó positivos comentarios en Twitter y una ola de ternura. Todo gracias a los recuerdos asociados a él en su niñez y que también lo ligan a Felipe Camiroaga.

Además, el joven se llenó de elogios por su sencillez e incluso un emocionado “Viva Chile” que dijo en pantalla. Como resultado, usuarios de redes sociales publicaron posts alusivos al “Zafrada”.

Además de la presentación de participantes, el episodio debut de “El discípulo del chef” también tuvo su primer eliminado. Se trata de la abogada Helhue Sukni, quien estuvo más preocupada de contestar sus celulares que de la competencia.

Carota dijo que en la competencia se requería “actitud y compromiso. Hay situaciones donde alguien tiene ganas, pero también hay gente que demuestra lo contrario. En esto para mí es muy importante el compromiso. Tengo súper claro quién va a dejar “El discípulo el chef’. Mi primera eliminada va a ser Helhue”, señaló.

Y entonces ella dijo “no vine en son de competencia. Yo estoy con mi cabeza en otro lado”. En todo caso no quedaron enojados, porque Helhue le dijo que podía ir a comer a su casa, comida árabe, que a ella le gusta con pimienta. “Presumía que me iban a echar. Soy revoltosa, desordenada, rebelde. Parece que eso lo percibió don y por eso me viró”, dijo al final.

