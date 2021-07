Vasco Moulian se la juega: “Julio César Rodríguez es el mejor animador de Chile de los últimos diez años”

En Chile hay varios rostros masculinos fuertes en la televisión abierta. Entre ellos están Martín Cárcamo, Sergio Lagos y Jean Philippe Cretton e incluso se podría repatriar a Rafael Araneda, quien está radicado en Miami. Pero para Vasco Moulian, es otro el mejor en su clase: Julio César Rodríguez.

De hecho, dijo sin titubear sobre el hombre de “Contigo en la mañana” y el próximo “Pero con respeto” de CHV: “No hay otro Julio César Rodríguez en Chile”.

Esto lo comentó en podcast La Hora Mediática, donde se analizaba el fin de matinal de Canal 13, “Bienvenidos”. Sobre esa noticia Moulian dijo que le parecía algo “excelente”, pero no así su implementación. “Lo malo es cómo se hace, porque se filtra, entonces lo hacen muy mal. Pero si un programa no te está dando tienes que cambiarlo, y lo han cambiado bastante. Entonces si lo cambiaste bastante y cambiaste a los jugadores diez mil veces, y cambiaste las piezas del ajedrez”, dijo.

Y agregó: “Monse Álvarez decía que los panelistas o rostros de matinales no eran piezas de ajedrez. Sí son piezas de ajedrez, por supuesto que son eso. Y cada uno las mueve, si lo malo son los ajedrecistas. En el caso de Canal 13 lo malo son las personas que juegan ajedrez”.

Pero el crudo análisis sobre el fin del programa no quedó ahí. “Si tiene que morir, tiene que morir porque no funciona. Programa que no funciona tiene que morir. Ahora, que copien el ‘Contigo en la Mañana’ lo veo con harta dificultad, porque no hay otro Julio César en Chile. Julio César es el mejor animador de Chile de los últimos diez años. Encontrar a otro Julio César va a ser muy difícil. Y es una pieza de ajedrez también”.