Las “Drama Queen”: Yamila Reyna desclasifica su amistad con Begoña Basauri por el debut de “MasterChef Celebrity”

Este domingo en la noche llega “MasterChef Celebrity” al prime de Canal 13. Y aparte de las capacidades culinarias de los 18 participantes, se podrá ver en pantalla cuánto han aprendido y cómo se han ido generando relaciones entre ellos.

Yamila Reyna está alucinada por lo mucho que ha crecido como persona. “Creo que muchos de nosotros vinimos a trabajar la frustración, el ego, el ser personas públicas que trabajamos en la aprobación… y el escuchar tanta crítica es súper fuerte. Pero de un aprendizaje enorme”, asegura desde Bogotá.

Y, claro, también celebra las nuevas amistades. Por ejemplo, con Begoña Basauri se conocían hace años, pero no fue hasta que se sumaron a que se hicieron amigas.

“Fuimos bautizadas como ‘las Drama Queen’ porque estudiamos mucho y siempre estamos sufriendo en la cocina. Yo soy soy un poco la mala junta de ella, porque ella siempre es la alumna prodigio y cuando trabajamos juntas mi estación siempre es la más desordenada, la más enquilombada de todas”.

Esto, le sumó otro apodo, Katy Boom. “Arranco bien y termino explotando la estación: le he prendido fuego, me ha pasado de todo, Por eso me pusieron Bomba”. Y esta “capacidad” se extiende a la actriz chilena. “Cuando la Bego se junta con la Bomba se transforma en una Bomba más”, dice divertida Reyna.

Eso sí, la actriz argentina cuenta que el equipo completo es como una familia. “Todos somos muy unidos, nos llevamos muy bien. Aún mejor con Bego y Pepi Velasco, somos el trío galleta”.

En caso de que no llegue a la final de “MasterChef Celebrity” -algo que de todos modos le encantaría y le parece “un sueño”-, Yamila sabe que le dejaría sus mejores recetas a Basauri. “Ella comparte cosas conmigo también”.

Y se explaya “Nos complementamos mucho, nos queremos mucho. Y más allá de que esta es una aventura maravillosa, no nos olvidamos de que esto es un juego y que es un programa de televisión y que hay una vida más allá”, dice y asegura: “Por supuesto que la amistad va a seguir, por supuesto”.