“Mochileros”: así será el nuevo programa de Pamela Díaz en TVN

TVN dio a conocer detalles del nuevo programa de Pamela Díaz, el cual tendrá como nombre “Mochileros”.

El espacio, que irá los sábados en horario estelar, será una de las apuestas de la señal pública para este segundo semestre.

Al respecto, la conductora señaló que “hace años que deseaba hacer un programa como ‘Mochileros’, lo planteé varias veces y ahora en TVN se está cumpliendo el sueño, así es que no puedo estar más feliz”.

Las grabaciones del programa comenzaron hace unas semanas, en donde Pamela Díaz ha recorrido diversos puntos del país para mostrar la belleza de sus paisajes, siendo acompañada de figuras como Luis Jara, Jordi Castell, Carmen Gloria Arroyo y Karen Doggenweiller.

“Han sido grabaciones increíbles, hay un gran equipo que fluye y he conocido lugares donde nunca había estado lo que me tiene muy feliz. Me he enamorado de San Pedro de Atacama por ejemplo, me pasó algo especial con ese lugar, sentirlo, vivirlo… ya me siento parte del norte”, expresó la animadora.

De igual manera, resaltó que “se ha dado una dinámica muy buena en cada lugar y con cada invitado, porque soy una fanática de cada uno de mis entrevistados. Ellos han tenido una disposición increíble y hacen que sea una agradecida de estar viviendo esto, y haciendo este programa”.