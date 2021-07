“Yo me siento estupenda, rica, exquisita”: Daniela Aránguiz sin filtro ni complejos en el nuevo capítulo de “PH”

Este viernes llega un nuevo capítulo de “PH” a Chilevisión. Eso sí, se trata de un episodio especial, porque tendrá sólo a mujeres como invitadas. Y vaya si se trata de un grupo ecléctico. Porque en el estelar conducido por tendrá a Daniela Aránguiz, María Luisa Godoy, Perla Ilich, Angélica Castro y Camila Flores.

Durante la sección Punto de encuentro, la esposa de Jorge Valdivia contó detalles de las discusiones que tuvo con su pareja en el momento más complejo de la pandemia. “A nosotros nos tocó vivir seis meses separados, yo me fui de México. Dejé a Jorge solo en México y, fue heavy… nunca estuvimos separados sentimentalmente, físicamente sí. Pero sí que, hubo muchas peleas”. Pero los problemas no se quedaron en eso.

“Y, empiezan los celos de tonteras también. Yo nunca he sido celosa, un poco tóxica pero no celosa, que no es lo mismo. Pero sí, obviamente que estás más pendiente… de mirar el celular, a quién llamas, porqué te vas al baño con el teléfono… yo me puse tóxica con la pandemia, como que tienes mucho tiempo. Entonces, el tiempo lo ocupas para molestarlo”, confesó.

También reveló que más que revisar el celular de su marido, como hace Perla, Aránguiz se me mete al detalle de gastos en la cuenta del banco. Él a veces me da sus claves para el supermercado y yo, de repente veo y digo, ‘¡Ah, estaba en el restaurante tanto!’ o ‘¡A tal hora tomó desayuno…!’ y ‘se compró un café en la clínica'”. Eso sí, aclaró que no es un tema solo de ella. “A mí me tenían GPS en mi teléfono, así es que los hombres son iguales”.

La modelo habló también de cómo en Brasil pudo estudiar para convertirse en arquitecto en decoración de interiores y, ya en una pregunta más lúdica, dejó claro que no tiene filtro ni mayores complejos.

Porque cuando hablaron sobre las mujeres del grupo que se sienten más bonitas que la media, no quedaron dudas de que así es.

“La cosa es que yo me siento estupenda, rica, exquisita. O sea, yo que de verdad, me levanto en la mañana y digo ‘¡Qué mujer más rica!’ Yo de repente, le digo a mi marido, ‘¿Tú te das cuenta de la media mina que tienes?’ Y me dice, ‘¡Exquisita! ¡rica!”

También aprovechó de hablar de temas más íntimos. “Yo el tema con mi marido, onda sentimental y sexual es muy bueno y eso que llevo 17 años casada. Pero, yo siento que esa es una parte como muy importante de la relación. Y si uno, no se siente exquisita y deseable, quién lo va a hacer por ti… Yo sé que no soy la chica Mekano que conociste Jorge, con la que te casaste, pero algo de petardos quedan”.