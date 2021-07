Daniela Nicolás reconoce romance con doctor Arriagada pero dice que ya terminó

Daniela Nicolás, la ex Miss Universo Chile 2021, puso término a las especulaciones y reconoció que mantuvo una relación sentimental con el doctor Cristián Arriagada, viudo de la fallecida periodista Javiera Suárez. La relación, en todo caso, se terminó hace tres meses, señaló.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Daniela Nicolás dijo que la relación se terminó “hace como tres meses (…) Estábamos en momentos complicados para cada uno nomás. Cada uno tenía muchas cosas que hacer y no se nos estaban dando bien los tiempos. Estábamos los dos metidos en muchas cosas y nos faltaba tiempo”.

A eso, Daniela Nicolás añadió que se conocieron por amigos en común. “Teníamos buena onda y nos llevábamos bien (…) El tiempo que estuvimos siempre tuvimos cuidado, nos preocupamos de que fuera reservado”, añadió la panelista del programa “Más Vivi que Nunca”, de TV+.

La ex Miss Universo Chile contó además que sufre de una artritis reumatoide, que se agudizó debido al concurso de belleza. “Cuando volví, me levanté de la cama y la rodilla no me respondió. Me asusté, porque generalmente despierto con dolor, pero nunca me había pasado esto. Ando con unas rodilleras con fierros en las dos rodillas para darme soporte y no caerme. Tengo mucho dolor”, dijo.