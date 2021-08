Patty Maldonado las emprende contra Mega por el programa “Mi Barrio”

Patty Maldonado ocupó su espacio en YouTube para cuestionar a Mega, su ex canal, por un sketch del programa “Mi Barrio”. Tuvo una oleada de críticas en la parte que protagonizó Fernando Godoy. “Cocinando con odio”, en que fue un particular “chef” que preparaba platos con ingredientes desagradables y que en esta oportunidad tuvo restos de WC y calcetines.

Entonces, el rostro televisivo dijo que “la verdad no sé qué está pasando en los creativos. Porque tú quieres hacer una parodia. Tienes un millón de formas para hacerla. Pero discúlpenme si estás tomando once. Vomitar en cámara, escupir en cámara, perdón, hablar de fecas, ¿a usted le parece que eso sea creativo?, se preguntó en su diálogo con Cata Pulido.

A eso, Patty Maldonado añadió que “me recuerda a este chiquilla que mostró su toalla higiénica (Camila Recabarren). Me provoca lo mismo. Traspasar la línea. No puedo entender que habiendo, a ver, está el libretista, el productor, el director, cómo no te vas a dar cuenta y decir ‘momentito, yo no puedo hacer esta huevá, nos van a sacar la cresta’”, dijo.

Patty Maldonado y Godoy

En cuanto a Fernando Godoy se preguntó “¿Cómo un actor puede permitirse, darse el lujo, hacer algo tan imbécil, tan estúpido. Y lo que hizo esta semana. Fue como decir ‘me corto la cabeza’, por qué se quiso cortar la cabeza. Si el único perjudicado es él. La gente lo trata pésimo en las redes sociales. No entiendo”, dijo Patty Maldonado.

“¿Quién es el libretista?”, se preguntó. “Me extraña, me extraña que en Mega se haya permitido un contenido como este. Me extraña profundamente que no se haya preocupado que no saliera al aire. No debió salir al aire. Yo cortaría cabezas. A libretistas y producción general. Altiro. Pa’ fuera. Nada más que hablar”, concluyó el rostro televisivo.