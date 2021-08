Jason Momoa se fastidió cuando le preguntaron por su papel en ‘GOT’: “Fue desagradable”

Jason Momoa se enojó y lo hizo saber tras una entrevista con el diario New York Times, donde fue consultado sobre su papel en la serie de HBO “Game of Thrones” y las agresiones sexuales que su personaje Khal Drogo cometió.

En conversación con el diario estadounidense, el valorado actor de 42 años reconoció que se sintió incómodo cuando le consultaron sobre las escenas que debió interpretar.

Momoa, algo disgustado aseguró que en la serie “era importante representar a Drogo y su estilo. Estás interpretando a alguien que es como del Genghis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer, pero mi trabajo era interpretar algo así, ese era el personaje”.

Con el correr de los minutos, la molestia de Momoa se hizo más evidente: “no es mi trabajo decir, ‘esto no lo haría?’ Realmente nunca me han preguntado sobre ‘¿te arrepientes de interpretar un papel? Lo pondremos de esta manera: ya lo hice. No lo volveré a hacer”.

Al cierre de la entrevista Jason Momoa volvió a la carga y se fue con todo: “sabes quería mencionar algo que me dejó con una mala sensación en el estómago… cuando mencionaste “Game of Thrones”, mencionaste cosas sobre lo que está sucediendo con mi personaje y lo haría de nuevo”.

“Me desanimó cuando me preguntaste eso. Simplemente fue desagradable, poniéndome encima para quitarme algo. Como si un actor tuviera la opción de hacer eso”, sostuvo.

Y cerró: “no tenemos permitidos hacer algo así. Hay productores, escritores, directores y uno no puede entrar y decir: ‘No voy a hacer eso porque no es correcto ahora mismo con el clima político que hay. Eso nunca pasa. Entonces es una pregunta desagradable. Solo quería que lo supieras”.