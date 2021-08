“Sacrificios son sacificios”: Leo Méndez Jr se vacuna contra el coronavirus aunque aseguró que no lo haría

Al igual que su padre, DJ Méndez, Leo Méndez Jr ni siquiera ha intentado ocultar el hecho de que es antivacuna. Es por eso que el joven se ha mostrado públicamente contrario a la inoculación. Pero sólo cuando se trata de él.

Porque en febrero dio a entender sin ni una pizca de vergüenza que él no se vacunaría, pero aprovecharía la inmunidad de rebaño generada por el resto. “No es por miedo, por supuesto que pienso que es necesario que lo haga la mayoría. Mientras la mayoría lo haga, nosotros los que no queremos podemos andar libres como queremos como lo hemos hecho siempre”. Cabe recordar que la inmunidad de rebaño es difícil de conseguir sin que se vacune la gran mayoría de la población. Algo que ya es difícil de lograr pues una parte de la población está imposibilitada de inocularse debido a temas médicos.

Pero ahora, como se dice en buen chileno, Leo Méndez Jr. se echó para atrás. Y nuevamente usó las redes sociales para hablar sobre el tema.

“He dicho siempre y pensado en jamás vacunarme contra el covid. Hoy tuve mi primera dosis ya que en varios países están solo permitiendo entrar a los turistas que están vacunados”, dijo Méndez a través de Instagram.

“Tengo miedo, me la hicieron. Chupaya me dijeron. Moderna, primera dosis. Quiero viajar y conocer cada rincón del mundo, para eso tuve que hacerlo. Sacrificios son sacrificios”, agregó el joven. Y cerró diciendo: “Eso sí, que me reniego a subir una foto”.