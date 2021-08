Baterista de The Offspring asegura que fue despedido de la banda por no vacunarse

“No tengo sentimientos negativos hacia la banda. Están haciendo lo que creen que es mejor para ellos y yo hago lo mismo”. Esas palabras usó el baterista Pete Parada para hablar de su salida de The Offspring. Grupo del cual habría sido despedido por no vacunarse contra el coronavirus.

El músico, en tanto, explicó a través de redes sociales su decisión de no inocularse aún.

“Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos trabajos, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento. Tuve el virus hace más de un año, fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo de nuevo, pero no estoy tan seguro de sobrevivir a otra ronda posterior a la vacunación del síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado de peor manera”.

Parada, quien es parte de la agrupación desde 2007, dijo que fue despedido por no poder cumplir “on el mandato de la industria”. Es decir, grabar en estudio e ir de gira.

Y agregó un mensaje de apoyo para quienes puedan estar en una situación similar. “También quiero compartir mi historia para cualquier otra persona que experimente la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento. Sepan que no están completamente solos” .

En abril The Offspring cambió la letra de su hit “Come out and play” para hacer un llamado a la vacunación. En vez de “You gotta keep them separated” (Debes mantenerlos separados), usaron “You gotta go get vaccinated” (Debes ir a vacunarte).

Cabe destacar que The Offspring fue la última banda extranjera en hacer un show masivo en el país tras decretarse la primera cuarentena.

Esto ocurrió el 14 de marzo del año pasado en el Movistar Arena, donde llegaron 7.000 fans. Eso sí, el grupo debió cancelar el show acústico que debían hacer después.

Días tras el show, se supo que un fan que estuvo en cancha dio positivo al coronavirus.