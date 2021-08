“No nos juzguemos entre mujeres”: critican a Pampita por llevar a su guagua al estudio de TV por trabajo y ella responde

Hace menos de dos semanas Pampita dio a luz a Ana, su quinta guagua y primer retoño con su marido Roberto García Moritán. Pero a pesar de que la niña es prácticamente una recién nacida, la modelo y presentadora de televisión volvió a trabajar. Y no sólo eso, sino que llevó a la pequeña al estudio y la presentó en cámara.

Como era de esperarse, eso significó un mar de críticas tanto por la edad de la cortísima menor como la exposición a un lugar que no es el mejor para un guagua. Menos en invierno y en plena pandemia.

Pero Carolina Ardohain respondió a sus detractores. “La llevo porque tengo el viaje hasta Don Torcuato (donde están ubicados los estudios Baires), una hora de maquillaje y pelo y dos de programa, son 4 horas en total y no la quiero dejar en casa tanto; quiero estar a disposición con la lactancia”, explicó durante el programa “Los ángeles de la mañana”

Y luego narró cómo es la dinámica. “Mientras me maquillan le doy la teta hasta último momento, y Robert (su marido) se queda con ella esas dos horas de programa, en el camarín. Después, la tengo conmigo de vuelta mientras regresamos a casa. Es mucho tiempo para que esté sin nosotros, es muy chiquitita”, dijo a modo de explicación.

Tras eso, dijo que en el canal se han preocupado de Ana. “El camarín esta súper cuidado. Por protocolo, más de dos o tres personas no puede haber y nos hisopamos todos los días. Tiene su cuna, su cambiador, su cochecito, todo como si fuera una habitación de bebé, así que me acompaña”.

También, según La Nación de Argentina, se refirió a las críticas que apuntan a que no tomó siquiera los 60 días de licencia postnatal que hay por ley en Argentina. “Es parte de mi vida, para mí no es una molestia. Además, tengo un equipo que hace todo por mí. Está bueno que cada una disfrute de su maternidad a su manera, no hay modelos a seguir tampoco”.

Y ahondó en el tema. “Está muy bien la que está cansada, la que se siente mal anímica o físicamente porque el cuerpo tarda mucho en volver a ser lo que era. Yo no quiero ser un modelo de nada, ni tampoco estoy promoviendo esto de volver rápido al trabajo porque todas se merecen su tiempo con su bebé en su casa y hacer el apego como les parece, pero yo lo vivo de esta manera. Está bueno que no nos juzguemos entre mujeres, que cada una pueda vivirlo como le parece”.

Ya para terminar con el tema, Pampita dijo que su pensamiento se podía deber a que este es su quinto hijo. “Quizá sea porque tengo otra experiencia como mamá. Está re bien la que está tres meses en pijama con los pelos parados porque es muy difícil amamantar, no dormir… Está muy bien como cada una elige llevarlo. Yo elijo esto y me encanta y me veo feliz haciéndolo. Así que acá estamos, trabajando juntas y acompañándome a todos lados”.