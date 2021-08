Naya Fácil tendrá que pagar $300 mil por participar en una fiesta clandestina en Viña

Naya Fácil, la influencer, tendrá que pagar una multa de $300 mil por estar en una fiesta clandestina el pasado 23 de mayo en Viña del Mar. Así se lo contó a Pamela Díaz en el programa “Sin Editar” que la conductora de TV+ y TVN tiene en YouTube. Naya Fácil recordó que de esa misma fiesta habló con el programa Bienvenidos de Canal 13, días después de la detención.

A Pamela Díaz, Naya Fácil le aseguró que no tiene que referirse a la multa o de lo contrario tendría que hacer trabajo comunitario. Pero como ella misma dijo es “sanguchito de palta” y por eso habló. Además, dijo que no sería tanto problema, porque tendría más contenido para su Instagram.

Así fue la conversación:

Pamela Díaz: ¿Has sido detenida alguna vez?

Naya Fácil: Sí.

PD: Ah, pero si te vi…

NF: De hecho no puedo contar eso. Me llegó una demanda brígida, cuando uno tiene que pagar multa. Nos demandaron por detenerme, porque yo andaba carreteando en el mar. A todos mis amigos. Y eso fue por la entrevista que le di a Canal 13. Yo apoyando y diciendo de las fiestas clandestinas. Pasaron como dos o tres semanas y me llegó la multa. Y yo diciendo en Canal 13 que no iba a pagar nada. Y me llegó. Me llegaron como cinco papeles de notificación. ‘Señorita Náyade que salió en todos los canales’.

PD: Ya saben ya. No digan nada nunca más.

NF: Sí, yo tampoco debería decir eso. O si no tengo que hacer trabajos comunitarios. Ya, igual no más nos ponemos a barrer en Viña. Me llegó ayer y nos prohibieron decir cosas y yo altiro sanguchito de palta. Tengo contenido para Instagram.

PD: ¿Cuánto fue la multa?

NF: $300 mil cada uno. Y éramos nuevo o diez más o menos. Yo dije ‘aquí no pago ningún peso’. Chiquillos, si me ven en Viña barriendo, soy yo. Ja ja ja.