Notera de “Mucho Gusto” explicó el tributo que le hizo a su fallecido abuelo: “Gracias a él soy periodista”

Este martes, la notera de “Mucho Gusto” Tania Mardones hizo algo inusual en pantalla. Porque la periodista de Mega se dio el tiempo para hacer un tributo a su fallecido abuelo en medio de un despacho desde una feria de juguetes. “Voy a hacer este despacho con algarabía, como decía él. Con harta algarabía para recordarlo”, dijo.

Por su parte, los animadores Diana Bolocco y José Antonio Neme le dijeron unas sentidas palabras de apoyo. Algo que dejó un poco nerviosa a la joven. Algo que comentó. Además, en entrevista con LUN entregó más detalles de este momento que dedicó a su abuelo, quien murió el viernes.

Partió explicando del término”algarabía”. “Yo sé que ya no está, pero estoy segura que él me vio usar esa palabra. Él era muy culto, sabía mucho y siempre, todos los días, me veía en el matinal. A veces me corregía, porque yo usaba un vocabulario muy coloquial en los despachos”, dijo Mardones.

“Gracias a él soy periodista. Era mi fan número uno. Fue un electricista de un colegio. Le decía ‘pelotero’ al control remoto y ‘búho’ al Uber. Siempre jovial, tenía 73 años (…) Cuando mi mamá se separó y mi papá biológico no quiso hacerse cargo, yo tenía un año y me fui a vivir con mis abuelos para que mi mamá pudiera trabajar. Ellos me alimentaron, me criaron y me dieron amor. Mi abuelito cumplió el rol de papá y por eso fue bonito poder hablar de él en el matinal”, explicó la periodista de “Mucho Gusto”.

Además, contó que su “tata”, Luis Vergara, se empezó a sentir mal antes de la pandemia. Pero no quiso saber qué era exactamente la enfermedad que lo aquejaba. “Nosotros asumimos que podía ser cáncer. Él decidió no saber ni tratarse y estar con nosotros el mayor tiempo que pudiera. Cuando empezó la pandemia se retiró del colegio donde trabajaba de electricista y le vino una depre. De ahí se fue apagando como una velita, no era el mismo. Dio hasta que su cuerpo se fue en el sueño”, contó sobre el hombre que la crió.