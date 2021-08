La sorprendente decisión del jurado que impactó a Millaray Viera en Yo Soy

Una sorprendente decisión tomó el jurado de Yo Soy All Stars, el programa de Chilevisión, luego de la participación de los imitadores de Ana Gabriel y Marc Anthony.

Tamara Romero y Fermín Opazo se enfrentaron en un duelo, tras lo cual Cristián Riquelme, Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Augusto Schuster debían decidir cuál de los dos iría a la Zona de Riesgo, ya que ambos igualaron en puntaje.

“Son momentos tan complicados como jurados que vivimos cuando nos enfrentamos ante un duelo de dos titanes. Porque no podemos decir otra cosa, los dos son soberbios, óptimos”, expresó al respecto Myriam Hernández, quien fue la encargada de dar la decisión.

“Obviamente teníamos que decidir y tuvimos una larga conversación y este jurado decide que quien gana este duelo es: ¡Ninguno se merece ir eliminado, así que ambos ganan!”, afirmó.

La decisión del jurado alegró a los dos imitadores y sorprendió a Millaray Viera, la conductora de Yo Soy All Stars.

Captura CHV

“En un fallo sorpresivo, entonces, ambos participantes avanzan a la siguiente fase de nuestro programa. Me pillaste desprevenida Myriam Hernández, no lo vi venir, no supe reaccionar”, afirmó al respecto.