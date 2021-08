Diana Bolocco enciende Instagram con un desnudo del recuerdo

Diana Bolocco, la conductora del matinal Mucho Gusto de Mega, publicó la tarde de este jueves 5 en su Instagram una foto que aseguró nunca nadie vio más allá de quien la tomó y de ella misma. Es un desnudo que le tomaron en 2017 y que dijo que jamás había puesto en sus redes porque le daba “pudor”. Después dio algunas explicaciones más.

De hecho, en su Instagram Diana Bolocco dio una extensa explicación. “Mi #tbt de hoy. ¡De cuando hacía calor! Ja ja ja ja ja. Ya. No. Es de una sesión de fotos del 2017. Nunca la había publicado, porque me daba pudor. Pero en realidad no se me ve nada. Bueno, se me ve harto pero no mis partes privadas (como diría la Gracia). Ja ja ja ja ja”, partió diciendo la periodista.

Y la defendió porque le encontró su valor. “Encuentro que es una foto linda y artística y delicada. ¡No sé por qué estoy explicando tanto! Me gusta y ya. Una vez más retratada por la seca @javieyzaguirre. Te acuerdas @cristianqtrl?”, fue su conclusión y además con una referencia a la fotógrafa. Esta autora también le tomó fotos a Javiera Acevedo, Denise Rosenthal y Lorenza Izzo. Y su otra alusión es el maquillador Cristián Quitral.