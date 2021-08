Fernando Godoy rompe el silencio tras duras críticas a sketch tildado de “asqueroso” en “Mi Barrio”

Una oleada de críticas recibió el estelar humorístico de Mega, “Mi Barrio, tu mejor compañía”, luego del sketch que el sábado pasado protagonizó Fernando Godoy.

Una rutina llamada “Cocinando con odio”, donde Godoy hizo el papel de un particular “chef” que prepara platos con ingredientes desagradables y que en esta oportunidad tuvo restos de WC y calcetines.

“Especial para esos familiares que se han portado mal con ustedes, esos que le han fallado, esos familiares que no están en las buenas ni en las malas, imagínese. Para todos ellos, esta asquerosa preparación llena de odio”, fue el argumento que usó el actor para justificar la desagradable preparación.

Fernando Godoy rompe el silencio

El actor Fernando Godoy conversó con el periodista Sergio Rojas de Me Late Prime, donde conversó brevemente sobre las críticas al programa.

“Yo no estoy acostumbrado a este tipo de reacciones”, dijo Godoy, agregando que “lamento lo sucedido, trabajo día a día para mejorar. Tú sabes que no puedo ni me gusta hablar”.