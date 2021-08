José Miguel Viñuela ironiza con su situación tras una llamada telefónica: “Tengo la c.”

José Miguel Viñuela, el exrostro de Mega, deslizó este jueves 5 una síntesis de su situación actual. Lo hizo en su Instagram, en su programa llamado “Desde mi cocina con la Nene”. Justo un día después que se supo que el camarógrafo al que le cortó el pelo en Mucho Gusto el año pasado pidió a los tribunales el embargo de sus bienes a fin de tenerlos inventariados en caso de ganar su demanda por $100 millones.

El programa de José Miguel Viñuela es un live que realiza con su asesora del hogar desde una cocina. Y justo este jueves, cuando ya iban trece minutos de su transmisión, hubo un bache en la imagen. Segundos después apareció él y su asesora del hogar explicando que todo se debió a que alguien lo llamó a su teléfono, el mismo que utiliza para su programa.

Y ahí vino la confesión. “Me están llamando, más encima de un banco. No es el momento. No es el momento. Por favor. Además que tengo la cagá con todo lo que está pasando”, dijo y de inmediato su asesora estalló en risas y acotó que “lo único que les puedo decir es que nos vamos a vivir todos a Molina”. No concluyó ahí el diálogo, en todo caso.

“Y de allegado. Pero me da lo mismo, porque somos todos felices. Tenemos familia”, fue la conclusión que lanzó José Miguel Viñuela.