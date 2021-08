Mariana di Girolamo descarta haberse inspirado en Cote López para su protagónico en “La Verónica”

En medio del preestreno de la película “La Verónica”, su protagonista, Mariana di Girolamo, contó más detalles respecto del personaje que interpretó en el filme de Leonardo Medel, donde le da vida a una famosa esposa de un futbolista.

En entrevista con radio Bío Bío, la actriz aseguró que su personaje no está inspirado en María José “Coté” López, la esposa de Luis Jiménez, reconocida influencer chilena que suma 1,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

“Revisamos a distintas influencers y mujeres que son pareja de futbolistas. No me basé en alguien en particular (…) Fue súper jugoso para la prensa (que se asegurara que la película estaba basada en ella). Cote López va a ver la película y espero que entienda que no está basada en ella”, dijo Di Girolamo, quien por su interpretación ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Mujeres de Aswan, en Egipto; y estuvo en la nómina oficial de protagonistas del Festival de San Sebastián 2020.

El personaje de Mariana di Girolamo

“Le tengo mucho cariño a la Verónica, le tengo mucho respeto, y estoy muy agradecida por la experiencia porque fue muy desafiante e inédito. La película está filmada en un primer plano casi todo el tiempo, en un plano medio, con cámara fija, y está compuesta por más de 50 escenas que son como pequeños tracks, entonces a nivel de intérprete, nunca había abordado un proyecto así y se agradece el aprendizaje”, afirmó la actriz que en los últimos meses decidió radicarse en España para desarrollar su carrera artística.

De todos modos, Di Girolamo aseguró en la emisora que este protagónico ha sido uno de los más importantes en su carrera actoral, al nivel de sus icónicos personajes en teleseries nacionales.

“La María Elsa, de Perdona Nuestros Pecados, me significó mucho. Por supuesto que Ema, también. Y La Verónica la dejo ahí en ese grupo”, agregó.

“Me parece fascinante ella. Profunda, completamente loca, en realidad. Desquiciada, ambiciosa, muy inteligente, segura y a la vez no. Me identifico con ella en ciertos lugares, como una persona pública que se relaciona con las redes sociales, con la gente de manera virtual y está expuesta a eso. Yo muchas veces me debato entre lo público y lo privado, entre lo que muestro y lo que no, en cómo me mantengo auténtica y digo lo que quiero decir”, reflexionó la actriz, que desde este jueves y hasta el próximo domingo podrá verse en su rol de “Verónica Lara” a través de la plataforma de streaming AltoParlante, donde por $4.500 se puede adquirir un ticket para visualizar la película.