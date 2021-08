Cecilia Bolocco cayó de nuevo como Moe Szyslak: saludos de Elsa…

Cecilia Bolocco, la exmiss universo 1987 y exrostro televisivo, fue víctima de una jugarreta en su Live de Instagram. Mientras exhibía cosméticos y pinturas para regalarle a sus seguidores, alguien que probablemente era un varón logró que mandara un saludo a una mujer cuyo apellido era sospechoso.

“Saludos a Elsa – Popeludo”, dijo la diva chilena en plena transmisión y luego prosiguió hablando, aparentemente sin darse cuenta de lo que le había pasado. No es la primera vez que le pasa en su live. En junio pasado, alguien le dijo que le mandada saludos desde Lomas Turbas. En la típica maniobra que usa Bart Simpson para molestar a Moe Szyslak.

Sin embargo, en dicha ocasión la acompañaba su hijo Máximo Menem. Y él le explicó qué significa el concepto si lo decía todo seguido. “Ay mamá, es lo masturbas”, le dijo esa vez. Ella se tapó la boca y luego soltó una tremenda carcajada. “Ay, qué estúpida soy”, dijo.

Ahora, en cambio, a Cecilia Bolocco no la acompañaba su hijo y a los 16 minutos de transmisión pasó lo siguiente: “Ahora voy a leer qué me están preguntando. Aprovechen de preguntarme. Les quiero contar que la próxima semana voy a hacer… ¿De dónde me manda saludo? ¡Ah, no! Saludos de Elsa Popeludo. Ay, qué ternura Elsa Popeludo. Qué nombre más particular. Qué lindo. Nuestra única reina de belleza. Linda. Linda. Son tan amorosas. Eso fue hace como dos siglos”.