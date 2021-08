Renata Bravo, entre lágrimas, fue la tercera eliminada de El Discípulo del Chef

Renata Bravo, la actriz y comediante, resultó la tercera eliminada de El Discípulo del Chef de Chilevisión. Su eliminación la decidió Sergi Arola después de que el equipo rojo quedó en tercer lugar en la clasificación. En el capítulo que se emitió la noche de este jueves 5, además, por primera vez el equipo verde ganó la ronda inicial y por eso no tuvo nuevos eliminados.

La primera eliminada del team rojo 😔 Muchas gracias Renata Bravo, por tu alegría y energía entregada en #ElDiscípuloCHV ❤

Sin embargo, a pesar de los llantos finales de Renata Bravo y el resto de los miembros del grupo, el trance del team fue complejo. Arola retó bastantes veces a sus discípulos. Renata Bravo tuvo que enfrentar una de esas situaciones. Ella le dijo que se sentía estresada. Y en la ronda de la definición de un lado a otro de la cocina le preguntó algo a gritos a su maestro.

En sus palabras finales, en todo caso, Arola dijo que “no era muy consciente de haber retomado el rol hasta este momento. Una vez que has establecido lazos a través de las pruebas… yo creo que competimos bien. La segunda parte no fue como yo esperaba y el único culpable soy yo. Por no saber decir las cosas. En la medida que considero que les fallé, les pido disculpas”.

Ahí María Eugenia Larraín estalló en lágrimas, pese a que ella no figuró entre los candidatos a ser eliminados. Ese sitio quedó para Renata Bravo y Víctor Zúñiga, el Zafrada. Ya en la salida Renata Bravo dijo que “no me quería ir. Lo estaba pasando súper bien. Creo que éramos el mejor equipo. Son personas maravillosas. Me enamoré de mi equipo”.

A eso añadió más tarde que “al venir a un programa de concursos, uno sabe que es así. Pero me duele porque hicimos tan buenas migas con el equipo. Las relaciones humanas yo las trato de cuidar. En poco tiempo conocí a gente tan linda y me alegro de haber dejado huella. Eso me deja súper contenta, porque eso es lo más importante”.