Ruth Gamarra: “Estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo”

Ruth Gamarra, modelo paraguaya radicada desde hace varios años en Chile, hizo una particular confesión durante su participación en el programa “La Divina Comida” de Chilevisión.

“Tengo que admitir que sí… tengo algunos pensamientos machistas y estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo”, dijo quien fuera integrante del elenco de “Mekano”.

La también empresaria argumentó que “a mí sí me gusta servirle a mi marido, no tengo ahora, pero sí me gusta que la mujer sirva, que cocine, levantar los platos”.

“Eso viene de mi mamá, es una costumbre porque a mí me criaron así y no lo veo mal”, complementó Ruth Gamarra, durante una de las noches de conversación junto a Ignacio Briones, Cristián de la Fuente y Constanza Mackenna.

Y justamente Mackenna no escondió su incomodidad ante estas palabras. “Me choca un poco escuchar a mujeres machistas”, expresó la actriz que forma parte del elenco de la teleserie “Demente” de Mega.

“Me parece fuerte escuchar a una mujer decir que el rol corresponde servirlo, atenderlo, cocinarle, como que el rol estuviese ahí en la casa sirviendo al hombre”, agregó.