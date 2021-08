“Me cagué de la risa, qué bien lo hizo”: Luis Jara opina sobre ser imitado en “The Covers”

Aparte de su elogiada presentación como Cher, el participante de “The Covers: Tributo a las estrellas” Andrés Sáez también imitó a Luis Jara. Y Jara decidió comentar lo ocurrido en el programa de Mega.

Algo que hizo a través de su cuenta de Instagram. “Cuando un artista se toma su trabajo en serio, se nota. Me reí, como siempre me río de mí mismo, pero me enorgullece que @andressaez_laurabell se haya dado el trabajo de imitarme de la forma que lo hizo. Gracias. Muchas gracias. Lo disfrutamos en familia. Felicidades”.

Y es cosa de escuchar el audio ambiente del video que Jara publicó en redes sociales, para saber que efectivamente disfrutó la presentación de Sáez, quien también da vida a Laura Bell. Porque en el material audiovisual se puede escuchar a Jara comentando esta versión de “Ámame”, además de sus risas cuando el imitador hace algunos exagerados gestos.

Jara también subió un par de stories sobre el tema. “Me cagué de la risa, qué bien lo hizo”, “Qué lindo verse así de bien representado @andressaez_laurabell”

“Ríete weón @omediavilla” (mensaje dirigido al productor Óscar Mediavilla) y “Gran trabajo @andressaez_laurabell”.

Por su parte, Andrés Sáez también quedó emocionado por el apoyo de Luis Jara a su trabajo. Es por eso que el participante de “The Covers: tributo a las estrellas” hizo su propia apreciación en Instagram. Es así como escribió: “GRACIAS POR TANTO AMOR!!!! ME DUERMO CON EL PECHO INFLADO!! GRACIAS luisjaraoficial por el apoyo y aprobación!!! A seguir!!!! Gracias!!! #andressaez #luisjara #laurabell #cher @entretencionmega @mega.tv #thecoversmega gracias @carlagasic y todo el equipo por el gran trabajo de caracterización!!!”.

En ese mensaje no sólo agradeció a Jara, sino que también a la maquilladora Calra Gasic, quien es un referente en los programas de imitadores y, además, trabajó junto a Stefan Kramer durante años.