Tito Noguera desata las risas en la promoción de “#Pobre Novio” gracias a singular confesión romántica

A pocas horas de su estreno en las pantallas de Mega, la nueva teleserie del canal privado “#Pobre Novio” entregó uno de los momentos más jocosos de la televisión chilena este año.

Fue en la promoción que el matinal “Mucho Gusto” hizo de la nueva producción junto a varios actores de la misma que uno de sus protagonistas, Héctor “Tito” Noguera, provocó la carcajada masiva de los presentes.

Ante una pregunta realizada por Francisca Reyes, quien lideró la sección promocional, Noguera dio una respuesta tan inédita como chistosa.

“¿Se enamorarían de alguien mayor?”, preguntó Reyes, quien encontró la masiva respuesta positiva de todos los invitados, entre ellos, Carolina Arregui, Sigrid Alegría, Francisca Walker y Claudio Castellón. Salvo el alcance de Noguera, quien a sus 84 años hizo una reflexión que dejó asombrado a sus colegas.

“Alguien mayor que yo no. No hay nadie mayor que yo, imposible, no tengo dudas. Un problema menos“, dijo el actor, quien de todos modos explicó que era posible el amor con alguien mayor o menor, aunque en su caso, fuera más difícil de lo habitual.

La respuesta de Noguera, ciertamente provocó la contra respuesta de Reyes, que terminó el bloque con un “uno nunca sabe don Tito”, que terminó configurar uno de los momentos más divertidos del bloque.