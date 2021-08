Karla Rubilar le hizo jaque mate a Julio César: “Me caso un día después que tú”

Julio César Rodríguez, el conductor de “Pero con respeto” de Chilevisión, tuvo de invitada la noche de este lunes 9 a la ministra Karla Rubilar. A la titular de Desarrollo Social le preguntó cuándo se casaría con su actual pareja, el periodista Christian Pino. Nunca le dijo, pese a la insistencia.

“¿Te vas a casar?”, inquirió luego de hablar de política. Y esa primera vez ella le respondió “Te pasaste como ocho pueblos”. Luego de hablar de política una vez más, de nuevo él le dijo “para alivianar el tema, ¿planes de matrimonio?”. Ella le replicó “¿quieres ser mi padrino?”.

En un momento Julio César consiguió que ella hablara de su pareja, pero sin que le dijera si había una fecha. “¿Sonidos de campana, de bodas? ¿Cómo está su noviazgo? ¿Te entrevistó?”, le lanzó. Ella recordó que “una vez me entrevistó. Esto es algo que me saca en cara, siempre. Fue un día que hizo un reemplazo en CNN, un día sábado y de esos días no quedan archivos”, dijo.

A Julio César le contó que una vez lo vio peleando por Twitter. “Me acuerdo que un día se peleó por Twitter y le mandé un mensaje por DM. Y le dije ‘ése no eres tú’. Le dije ‘te falta tuto. Te falta dormir’. Soy muy admiradora de él, porque fue un visionario con las redes sociales. Me encantaba que fuera tan respetuoso”, dijo Rubilar.

Además, dijo que también cuando la entrevistó no hubo “ninguna insinuación. Ni lacho, siempre ha sido muy correcto”. Julio César le consultó una vez más “¿cuándo te casas”, ella ahora le replicó “al día siguiente que tú”. Entonces JC le dijo “te salió lo político, me hiciste jaque mate”.