Myriam Hernández olvidó la letra de una canción durante contacto con canal peruano

Myriam Hernández pasó un bochorno mientras le hacían una entrevista en el programa “En Boca de Todos” del canal peruano América Televisión. Como invitada se suponía que hablaría de su nuevo álbum, “Sinergia” y entonces se colocó a cantar “La Fuerza del Amor” hasta que se quedó en blanco.

“Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza que nos…”, decía Myriam Hernández hasta que a continuación se le escuchó un “¡ay! Se me olvidó la letra de la canción”. A eso el animador le dijo “Debe ser mi cara, debe ser mi cara la que te la hizo olvidar”.

Myriam Hernández es una entrevistada frecuente en el programa.

En todo caso, no es la primera vez en que recientemente se le olvida la letra de una canción. Este año en el Festival de Las Condes, tuvo el mismo problema cantando “Se me Fue”. En esa ocasión decidió detener al resto de la banda y comenzar otra vez.

“Perdón, ¿podemos parar? Me van a perdonar pero de verdad partimos y me equivoqué en la letra. Esas cosas pasan también, siempre me equivoco en las letras y no puedo equivocarme con esta canción”, dijo esa vez durante el espectáculo.