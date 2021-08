Antonella Ríos recibió llamado de Loreto Aravena para “marcar territorio”

Antonella Ríos relató un episodio que tuvo con su colega Loreto Aravena, la actual pareja de Maximiliano Luksic, el hijo del controlador de Canal 13 y el Banco de Chile. Aravena la llamó por teléfono luego de que Ríos habló en un cumpleaños con Maximiliano Luksic.

La historia la contó Antonella Ríos en Me Late Prime de TV+. Mientras, Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas y Andrés Caniulef le pedían más detalles de lo que pasó. Así fue como relató que sintió que Loreto Aravena marcaba territorio ante ella. Todo por una charla en una fiesta.

“Lo conocí en un cumpleaños. Muy simpático y muy lúdico el joven. Estaba pololeando o no pololeando con ella (Loreto Aravena). Ella no estaba en ese cumpleaños, pero había sido invitada”, comenzó a contar. Entonces, Rojas le preguntó “¿Ella después trató de contactarte o algo?”.

Ahí, Antonella Ríos lo confirmó. “Ella después me llamó para preguntarme si tenía algún vínculo con él. Yo siento que alguien le dijo. Había mucha gente en esa fiesta. Era una fiesta grande, de una persona conocida, del mundo del espectáculo. Y con mucha gente del espectáculo”, describió.

Antonella Ríos supone

Según Ríos supone, “alguien dijo, ‘yo creo que esta mina le anda moviendo la cola a este otro’. Y yo no soy así. Voy de frente. Me aclaró que ella todavía estaba con él, cosa que a mí me daba exactamente lo mismo. Buena onda por ella”, dijo en el panel de Me Late Prime.

“Alguien fue con el cahuín, que yo poco menos que andaba en algo con él. Y nada más alejado de la realidad. Es como marcar territorio. Buena onda”, dijo y recordó que mientras Loreto Aravena le decía esto, ella se empezó a reír. “‘Yo qué tengo que ver en esta teleserie’, me dije. ‘No estoy ni maquillada’. Entonces yo no tuve nada que ver. Además, yo andaba con un venezolano”, concluyó.