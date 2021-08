Cecilia Bolocco y las bromas en que la hacen caer: “¿Cómo me voy a enojar?”

Cecilia Bolocco tuvo esta semana un live con la influencer Dani Ride. Aparte de confesar cómo fue el momento en que se consagró miss Universo en 1987, resolvió otro misterio. ¿Le molestan las bromas en que la hacen caer en sus transmisiones? Porque ya van dos. Cuando la saludaron desde Lomas Turbas y cuando le escribió la señora Elsa Popeludo.

“Lo he visto en TikTok. Lo he visto en todas partes, Ceci”, le dijo Dani Ride. De hecho, sólo de una de ellas se dio cuenta, porque se lo advirtió su hijo Máximo. Le dijo que tenía que separar las sílabas de otra manera y ahí iba a entender. Eso fue con las Lomas. Pero no ocurrió lo mismo con la señora Elsa. De ella encontró simpático el apellido.

“Me mandaron saludos también de Lomas, de unas Lomas por ahí”, recordó Cecilia Bolocco. “Y entonces me decían ‘están muy preocupados algunos doctores, Cecilia, porque tú en realidad mira, estás hablando cochinadas…’ Y yo dije ‘¡¿cuándo?!’”. Dani Ride djo que ella actuaba “desde la inocencia. Uno no sabe, uno va leyendo y son bromas. A la gente le encanta”.

“Pero obvio”, dijo Cecilia Bolocco. “Y te voy a decir una cosa. Yo no me podría enojar. ¿Cómo me voy a enojar?”, dijo. “Además que para mí el hecho de ser una persona comprometida, consecuente, no pasa por si me río o no. O si me comporto de pronto con inocencia como de niña. Porque eso es hasta una virtud. Mantener una mirada para mí es muy importante”, dijo.