Julio César recordó borrachera en que vomitó un jacuzzi y desclasificó romance con Begoña Basauri

Julio César Rodríguez es un personaje que hace noticia aunque no quiera hacerlo. Eso tiene que ver tanto con la sobrecargada agenda laboral del hombre de radio y TV, como con su vida personal.

Es por eso que es el perfecto invitado a los distintos Live que hacen personajes locales. Es así como ahora fue parte de “Los socios de la hamburguesa”, el espacio que ¿ Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta tienen en YouTube. Y fue ahí donde reveló particulares anécdotas.

Porque Julio César Rodríguez recordó un momento ridículamente poco digno debido al abuso del alcohol mientras estaba en un viaje con amigos. “Una vez en un hotel en el extranjero nos pusimos a tomar tequila, golpeaditos, y a mi se me apagó la tele. Estábamos al lado de un jacuzzi y estaba lleno de gente y se me apaga la tele”, contó.

En ese momento, la revelación tomó un inesperado y un tanto desagradable giro. “Despierto y todos así ‘weon que la cagaste’. Y vomité el jacuzzi, no me acuerdo cómo, me debo haber sentido muy mal”, dijo JC sobre el momento en que sus acompañantes le dieron a conocer lo ocurrido la noche anterior.

“Se me pasó la caña al tiro, sé que me sentía mal, pienso que debo haber visto algo como para vomitar. Pero además un jacuzzi, 40 grados, el agua saliendo… Esto fue en México”, agregó.

Pero esto no fue lo único que se comentó en el Live.

Porque Saavedra recordó que con el Julio César se conocían hace tiempo, pero que el asunto pasó a otra etapa durante un Festival de Viña. “Es que Pancho me hizo gancho con la Begoña…”, contó sin mayor filtro el animador de “Contigo en la mañana” y “Pero con respeto”. Con eso, Saavedra, casi colapsa. “¡Cállate, estúpido! ¡Eso no tenías que contarlo!”, le dijo.

Tras eso, el periodista de Chilevisión decidió no dar a conocer más información. “Primero que todo, porque Pancho podría quedar en problemas. Segundo, porque Begoña está súper enamorada. Pero fue una bonita historia, porque fue una historia de amistad”, explicó.