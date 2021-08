Oriana Marzoli relató su experiencia con el covid: “Me sentía como abuelita”

Oriana Marzoli, la influencer y exchica reality, contó que hace un tiempo se contagió de coronavirus y relató su experiencia con la enfermedad. Lo hizo a fin de que nadie se tome a la ligera el covid. “Me creía un poco que estaba por encima del bien y del mal”, dijo a modo de autocrítica.

En su canal “Algo Pasa con Oriana” de MTMAD publicó un video en el que confesó que “me creía un poco que estaba por encima del bien y del mal. Que no iba a pillar jamás el virus”. La venezolana recibió críticas por subir videos en fiestas y sin mascarilla. Al final se contagió.

“Ha sido un poquito más chungo de lo que me esperaba. Los primeros tres días fueron muy chungos. Tuve fiebre, moquitos, dolor de cabeza que me iba a explotar. Escalofríos. Me dolía todo el cuerpo y también sentía mucho dolor de rodillas. Me sentía una abuelita”, dijo Oriana Marzoli.

En su caso, ella perdió el gusto y el olfato. Aún no los recupera del todo. Si bien ya empieza a sentir leves aromas y le toma el sabor al café. No sólo eso, sino que confesó que no estaba vacunada: nunca recibió ningún mensaje para que lo hiciera.

“Me solidarizo con el que lo haya pasado muchísimo peor. Y me alegro por lo que los hemos pasado suave, dentro de lo que cabe”, concluyó.