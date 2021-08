Mirna Schindler se emociona en su despedida de radio ADN: será parte el reemplazo de “Bienvenidos”

Hoy empieza una nueva etapa para Mirna Schindler. Porque la periodista dejó su trabajo en el consorcio Iberoamericana Radio Chile tras más de una década. Es por eso que se despidió al aire al final del programa “ADN Hoy”.

Schindler lleva siete años como parte de la dupla radial que forma con Mauricio Hofmann. ¿La razón? Sumarse al programa que reemplazará a “Bienvenidos”. Eso sí, en Canal 13 aún no tienen información sobre la fecha en que la profesional se sumará a la estación.

El primero en despedirse fue Mauricio Hofmann. “Te quiero agradecer por estos casi siete años de trabajo conjunto en los que no hemos tenido casi nunca un sí y un no (…) Me da alegría que te vayas en el sentido de que te vas por cosas nuevas, me da alegría porque los cambios son buenos”, dijo el periodista.

Tras eso, habló Schindler. “Quiero partir contigo Mauricio porque para los que no saben como funcionamos en las radios, las duplas radiales son matrimonios, nos vemos todos los días, conectándonos todos los días, si hay algo que agradezco de Mauricio Hoffman es el mutuo respeto, nuestra complementariedad que fue lo que nos permitió ir creciendo en sintonía junto a un gran equipo a quien quiero agradecer”, dijo la periodista. También aprovechó de decir que le alegra que sea Claudia Álamos quien ocupa su lugar.

Tranquila pero emocionada, Mirna Schindler aseguró que aprendió mucho y dio las gracias por la ayuda de su compañero de equipo en temas de economía.

La periodista que comenzará un nuevo trabajo en Canal 13 en el futuro cercano, ya dejó su trabajo en La Red. En esta despedida habló de Gerson del Río, quien también deja la estación radial, pero seguirá participando de Pauta B, de .

Tras el fin del programa, la periodista escribió un mensaje en Twitter. “Diez años y medio en Iberoamericana Radio Chile llegan a su fin. Seis años y medio en #ADNHOY junto a mi gran compañero @mauriciohofmann Agradezco todas las oportunidades, el tremendo equipo profesional y humano, la independencia editorial a toda prueba. Gracias mil veces”.