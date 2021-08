Pamela Díaz esquiva misilazo: “Qué jodida esta niña. ¡Pobre Jean Philippe!”

Pamela Díaz se presentó este viernes 13 en Buenos Días a Todos de TVN para promover Mochileros, el programa que conducirá en esa estación. El debut es este sábado y por eso fue a hablar de su trabajo al matinal, pero ahí también se tuvo que contener cuando hicieron alusión a su relación con el periodista Jean Philippe Cretton.

Pamela Díaz contó que “me gusta conversar y me gusta pasarlo bien. Cuando a alguien uno le pregunta, se incomoda y se pone a llorar… no soy de abrazos, de cariño. Y digo ¡chucha! Perdón”. Con eso desató las carcajadas de los dos interlocutores que tenía: María Luis Godoy y Gonzalo Ramírez debido al garabato en un espacio para niños.

“Chuta qué hago. No sé qué hacer en ese momento. Y cuando empieza a hablar yo estoy así, tiesa. Me incomoda que la gente esté triste. Cuando veo que la gente se emociona me incomoda. Me digo ‘qué lata, por qué lloran. Yo no puedo hacer eso’. Y tengo a abrazarlos pero al final ellos son los que me abrazan a mí”, añadió.

Fue entonces que Gonzalo Ramírez le dijo “oye, que es jodida esta niña. Pobre Jean Philippe”. Pero entonces Godoy lo corrigió: “No, es espontánea”, y luego pasaron a nombrar a todas las personas que lleva entrevistadas para Mochileros.