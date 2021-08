¿Quién será el ganador? “MasterChef Celebrity” termina sus grabaciones en Colombia

Atrás quedaron para el grupo de 18 famosos que son parte de la segunda temporada de “MasterChef Celebrity” las “cajas sorpresa” y las pruebas de sus capacidades culinarias. Esto porque, tras dos meses, ya terminaron las grabaciones del programa de Canal 13.

Así lo dejaron ver varios de los participantes a través de sus respectivos perfiles en redes sociales.

Eso sí, falta bastante para saber quién se convirtió finalmente en ganador, porque recién el domingo se emitirá el cuarto capítulo. En el anterior episodio, Tutú Vidaurre quedó nuevamente al borde de la eliminación.

El adiós a “MasterChef Celebrity”

Es así como la actriz Begoña Basauri escribió: “Soy mi país y mi hogar. Después de 70 días vuelvo. Después de 70 días aprendí que mi casa y mi país es aquí, es donde soy feliz, donde soy yo, más que en cualquier parte y eso se viene conmigo.

“Después de 70 días volvemos y no somos los mismos. Después de 70 días puedo decir que he vivido aquí mucho más de lo que he vivido en los 2 últimos años.

“Agradezco cada momento vivido, cada risa, cada lágrima y sobre todo cada persona que se cruzó en este maravilloso camino. Gracias Colombia amada, gracias disfuncional familia de @masterchefchile Gracias Virgen del Carmen por cuidar cada uno de mis pasos. Gracias vida hermosa por seguir regalándome vida”.

Yamila Reyna se tomó el tema con humor al publicar. “Se terminaron las grabaciones. Y volvemos a Chile, ‘Cesantes’. Y con exceso de peso y de equipaje también” @pepi_velasco, dijo.

Por su parte, Rodrigo Herrera se despidió de la experiencia diciendo: “¿Qué decir de estos 2 meses en Colombia? Que conocí gente maravillosa, ratifiqué amistades y que se armo un grupo increíble que perdurará en el tiempo. Sólo decir ¡Gracias Bogotá! ¡Gracias Masterchef! y que increíble todo lo que se viene. Grabamos una temporada inolvidable, aprendimos tanto que ya nada será igual en la cocina y regresamos todos sin novedad ¿Qué más se le puede pedir a la vida? @canal13cl @ferfuentescardenas @yannyvin @jorge.rausch”.

Rodrigo Gallina, en tanto, escribió: “Adiós Colombia… Se terminaron las grabaciones de @masterchefchile. Una experiencia inolvidable“.